BioNTech-Aktie profitiert von positiven Analystenstimmen

• BioNTech-Aktie auf Erholungskurs nach Verlusten Ende der Vorwoche• Analysten loben Krebs-Pipeline von BioNTech• Kursziele signalisieren deutliches Aufwärtspotenzial

Die Aktie von BioNTech - wie auch die Titel anderer Impfstoffhersteller - litt Ende vergangener Woche darunter, dass der zukünftige US-Präsident Donald Trump den Impfskeptiker Robert F. Kennedy Jr. zu seinem Gesundheitsminister machen will. Nachdem die Nominierung bereits im späten Donnerstagshandel bekannt wurde verlor die BioNTech-Aktie an der NASDAQ an den beiden letzten Handelstagen der Woche insgesamt rund 10,5 Prozent auf 99,72 US-Dollar.

In der neuen Woche sind jedoch bereits wieder Erholungstendenzen zu sehen. So stieg die BioNTech-Aktie am Dienstag an der NASDAQ letztlich um 4,45 Prozent auf 106,40 US-Dollar. Auch im vorbörslichen Handel legte der Kurs mit einem Plus von 0,50 Prozent auf 106,93 US-Dollar weiter zu.

Analysten setzen auf BioNTechs Krebs-Pipeline

Vor allem neue positive Bewertungen von mehreren Analysten sorgten dafür, dass BioNTech-Anleger wieder in Kauflaune gerieten. So hat etwa die Berenberg Bank die BioNTech-Aktie am Dienstag neu in die Bewertung aufgenommen und ein "Buy"-Rating vergeben. Das Kursziel von Berenberg-Analyst Harry Gillis liegt bei 130 US-Dollar und signalisiert somit noch ein kräftiges Aufwärtspotenzial für die BioNTech-Papiere. Laut Gillis habe der mRNA-Ansatz von BioNTech das Potenzial, die Behandlung zahlreicher Erkrankungen, insbesondere im Bereich der Onkologie, grundlegend zu verändern. Er betonte zudem, dass man bei Berenberg BioNTech im Vergleich zum Konkurrenten Moderna aufgrund der innovativen Krebs-Pipeline klar bevorzuge. Entsprechend wird Moderna bei Berenberg auch nur mit "Hold" bewertet.

Auch die Analysten von Evercore ISI veröffentlichten in dieser Woche eine neue Analyse zu BioNTech. Laut "DER AKTIONÄR" stuften sie den Anteilsschein von "In-line" auf "Outperform" hoch und hoben auch das Kursziel von 110 US-Dollar auf 125 US-Dollar an. Analyst Cory Kasimov lobte laut der Nachrichtenseite ebenfalls die Krebs-Pipeline des Unternehmens, die eine zunehmende überzeugende Perspektive biete.

Am Montag hatte zudem bereits Analyst Chris Shibutani von Goldman Sachs die Kaufempfehlung für BioNTech und das Kursziel von 137 US-Dollar bekräftigt. Auch er bescheinigte dem Krebs-Antikörper BNT327 dabei bahnbrechendes Potenzial und wertete die Kursschwäche aufgrund der Sorgen um das Impfstoffgeschäft als Kaufchance.

Redaktion finanzen.ch