S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone

Am Freitag tendierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 1.81 Prozent höher bei 5’363.36 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 43.899 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.333 Prozent auf 5’250.49 Punkte an der Kurstafel, nach 5’268.05 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’220.77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5’381.46 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 8.27 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.03.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5’572.07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’827.04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.04.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’199.06 Punkten auf.

Der Index büsste seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8.61 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Monolithic Power Systems (+ 9.99 Prozent auf 533.13 USD), Newmont (+ 7.91 Prozent auf 54.97 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 7.39 Prozent auf 215.74 USD), Moderna (+ 6.94 Prozent auf 26.20 USD) und The Mosaic (+ 6.65 Prozent auf 25.81 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Texas Instruments (-5.75 Prozent auf 147.60 USD), Bath Body Works (-3.55 Prozent auf 26.64 USD), VF (-2.88 Prozent auf 11.11 USD), Old Dominion Freight Line (-2.88 Prozent auf 152.23 USD) und Lumen Technologies (-2.26 Prozent auf 3.46 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 74’940’384 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 2.629 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 1’200.00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch