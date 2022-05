Bill Gates und Elon Musk im Streit um Tesla-Shorts

• Fehde zwischen Tesla-Chef und Microsoft-Gründer besteht schon länger• Musk kritisiert Gates' Tesla-Shorts• Bill Gates verteidigt sich in BBC-Interview

Zwischen Tesla-Chef Elon Musk und Microsoft-Gründer Bill Gates ist keine Liebe verloren gegangen. Immer wieder kommt es zu kleineren und grösseren Auseinandersetzungen zwischen den beiden Visionären, wobei Musk mit unterschiedlichen Memes öfter Mal auch unter die Gürtellinie austeilt. Dabei erreichte die Fehde zwischen den beiden jüngst eine neue Stufe, als der Tesla-CEO Gates via Twitter beschuldigte Tesla-Aktien zu shorten und gleichzeitig zu behaupten, er würde gegen den Klimawandel kämpfen.

Hintergrund sind Spekulationen, dass der Microsoft-Gründer Tesla-Aktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar leerverkauft habe. Auf diese Gerüchte hin habe Musk Gates via Privatnachricht gefragt, ob die Gerüchte der Wahrheit entsprechen würden. Die Nachrichten wurden mittlerweile geleakt und von Musk in einem Tweet als echt bestätigt.

Yeah, but I didn’t leak it to NYT. They must have got it through friends of friends.



I heard from multiple people at TED that Gates still had half billion short against Tesla, which is why I asked him, so it’s not exactly top secret.