Bilanz und Ausblick treibt Broadcom-Aktie auf Allzeithoch

Der Halbleiterkonzern Broadcom hat am Donnerstag als einer der letzten grossen Techkonzerne nachbörslich seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres präsentiert. Für Anleger hat sich das Warten gelohnt.

Umsatz- und Gewinnsprung bei Broadcom

Die Erlöse stiegen im vierten Jahresviertel von 9,3 auf 14,05 Milliarden US-Dollar - die einzige Kennzahl, bei der das Unternehmen leicht unter den Markterwartungen lag: Die Analystenschätzungen hatten sich im Vorfeld hier auf 14,07 Milliarden US-Dollar belaufen.

Auf Gewinnseite lief es unterdessen deutlich besser als erhofft: Das Ergebnis je Aktie kletterte auf bereinigter Basis von 1,38 US-Dollar auf 1,42 US-Dollar, was über den Markterwartungen (1,38 US-Dollar je Anteilsschein) lag. Unter dem Strich blieben im vierten Quartal 4,32 Milliarden US-Dollar bei Broadcom hängen, was einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber den Vorjahreszeitraum entspricht.

Auch die Zahlen für das Gesamtjahr fielen überzeugend aus: Der Umsatz schoss um 44 Prozent auf 51,6 Milliarden US-Dollar nach oben, was auch einem starken Geschäft im Softwarebereich zu verdanken war: Dank der erfolgreichen VMware-Integration lag der Umsatz in diesem Segment bei 21,5 Milliarden US-Dollar, weitere 30,1 Milliarden US-Dollar kamen aus dem Halbleitergeschäft. Hier haben Konzernangaben zufolge allein die Produkte, die für den KI-Einsatz vorgesehen sind, 12,2 Milliarden US-Dollar an Erlösen beigesteuert.

KI dürfte Geschäfte weiter antreiben

Insbesondere im Bereich künstliche Intelligenz erhofft sich Broadcom weiter deutlich positive Ergebnisbeiträge und starkes Wachstum. "Wir sehen in den nächsten drei Jahren eine Chance im Bereich KI", sagte Broadcom-CEO Hock Tan im Rahmen eines Calls zur Gewinnbesprechung. "Massive spezifische Hyperscaler haben damit begonnen, ihre eigenen massgeschneiderten KI-Beschleuniger zu entwickeln", so der Top-Manager weiter. Zudem arbeite sein Unternehmen derzeit mit drei sehr grossen Kunden an der Entwicklung von KI-Chips und erwarte, "dass jeder von ihnen bis 2027 eine Million KI-Chips in vernetzten Clustern einsetzen wird". Seiner Einschätzung nach könnte die gesamte Marktchance für seine KI-Chips, die er XPUs nennt, sowie für Teile für KI-Netzwerke bis 2027 zwischen 60 und 90 Milliarden US-Dollar liegen.

Broadcom-Anleger werden mit höherer Dividende belohnt

Für Investoren hatte Broadcom eine weitere positive Nachricht im Gepäck: Die Dividende soll um 11,3 Prozent angehoben werden, je Aktie erhalten Anleger damit 59 Cent. Broadcom zählt zu den stabilsten Dividendenzahlern: Bereits seit Jahren wird die Ausschüttung regelmässig erhöht. "Die für das Geschäftsjahr 2025 angestrebte jährliche Stammaktiendividende von 2,36 US-Dollar pro Aktie ist ein Rekord und die vierzehnte aufeinanderfolgende Erhöhung der jährlichen Dividenden, seit wir im Geschäftsjahr 2011 Dividenden eingeführt haben", betonte Kirsten Spears, CFO von Broadcom im Rahmen der Bilanzvorlage.

Broadcom-Aktie auf Rekordniveau

Die Broadcom-Aktie kletterte im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ um 14,08 Prozent auf 206,10 US-Dollar und damit auf ein neues Rekordniveau. Analysten sehen für die Broadcom-Aktie den Höhepunkt damit bereits erreicht: Bei TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 203,33 US-Dollar. Allerdings reagierten erste Experten bereits auf die starke Quartalsbilanz und hoben ihre Kursziele für die Broadcom-Aktie an: Mizuho erhöhte sein Kursziel von 220 auf 245 US-Dollar und bestätigte seine Bewertung "Outperform", während Rosenblatt sein Kursziel von 240 auf 250 US-Dollar erhöhte und seine "Buy"-Bewertung beibehielt.

Positiv wurde von Investoren neben den Zahlen auch eine Kooperation mit Apple bewertet: Am Mittwoch hatte das auf die Techbranche spezialisierte Portal "The Information" mit Verweis auf eine mit der Sache vertraute Person berichtet, dass Apple einen Serverchip speziell für künstliche Intelligenz (KI) entwickelt und dafür mit Broadcom zusammenarbeitet.





Redaktion finanzen.ch