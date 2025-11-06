Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.11.2025 14:48:36

BeOne Medicines wächst im dritten Quartal dank starker Brukinsa-Nachfrage

Basel (awp) - Das Onkologieunternehmen BeOne hat im dritten Quartal 2025 den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert. Haupttreiber war die starke Nachfrage nach dem Wirkstoff Zanubrutinib (Brukinsa), insbesondere in den USA, dem wichtigsten Markt.

Der Gesamtumsatz des Unternehmens, das sein Hauptquartier in Basel hat, legte im Vergleich zum dritten Quartal 2024 um 41 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar zu, wie BeOne am Donnerstag mitteilte. Rund 1 Milliarde Dollar entfielen dabei auf Brukinsa, dessen Verkäufe um 51 Prozent wuchsen - vor allem in den USA und Europa. Brukinsa ist seit November 2021 zur Behandlung von Erwachsenen mit Morbus Waldenström zugelassen.

Den verwässerten GAAP-Gewinn pro American Depositary Share (ADS) beziffert BeOne auf 1,09 Dollar.

Prognose präzisiert

BeOne hat zudem seine Ziele für das Gesamtjahr 2025 etwas nach oben angepasst. Neu erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 5,1 bis 5,3 Milliarden US-Dollar. Zuvor lag die Spanne bei 5,0 bis 5,3 Milliarden.

Derweil mache BeOne bedeutende Fortschritte in der wachsenden Pipeline, heisst es in der Mitteilung. Im kommenden Jahr rechnet das Management damit, mehrere Daten- und Zulassungsmeilensteine zu erreichen.

sc/hr

