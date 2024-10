Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 26,61 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 19'607 Punkten tendiert. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,51 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 778'374 Aktien.

Bei 42,58 EUR markierte der Titel am 08.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 60,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 6,18 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Bayer veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Bayer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,92 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 11.14 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11.04 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

