Basilea-Aktie: Weitere Gelder aus US-BARDA-Programm

Für die weitere Entwicklung der neuen Antipilzmittel Fosmanogepix und BAL2062 sind laut einer Mitteilung vom Dienstag weitere 39 Millionen US-Dollar bereitgestellt worden.

Im vergangenen September hatte Basilea mit der US-Behörde Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) der Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) eine 12-jährige Vereinbarung geschlossen. Insgesamt können Fördermittel in Höhe von bis zu etwa 268 Millionen Dollar fliessen. Einen ersten Betrag in Höhe von 29 Millionen hatte Basilea bereits erhalten.

Mit der zweiten Finanzierungstranche soll nun sowohl die laufende Phase-3-Studie mit Fosmanogepix bei Hefepilzinfektionen als auch die zweite Phase-3-Studie mit Fosmanogepix bei Schimmelpilzinfektionen unterstützt werden. Den Start erwartet Basilea "in Kürze". Darüber hinaus würden damit finanzielle Mittel für die Vorbereitung des Starts der Phase-2-Studie mit dem Antipilzmittel BAL2062 bereitgestellt.

