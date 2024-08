BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Nachmittag zu

Um 04:28 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 41,44 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 17'752 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 41,59 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,42 EUR. Zuletzt wechselten 675'507 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 3,04 Prozent sinken.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 EUR aus. Am 26.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -6,90 Prozent auf 16.11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 17.31 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,51 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DKSH übernimmt Healthcare-Distributor Glory

Luxus sammelt neue Kräfte

EU-Gericht weist Massenklage gegen EZB ab