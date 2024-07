BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Der BASF-Aktie ging im Xetra-Handel die Puste aus. Um 04:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 44,33 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 18'264 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 44,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,88 EUR. Im Xetra-Handel wechselten bis jetzt 742'195 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 9,19 Prozent Luft nach unten.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,34 EUR belaufen. Am 25.04.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,75 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17.55 Mrd. EUR – eine Minderung von -12,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19.99 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von BASF rechnen Experten am 30.07.2025.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,55 EUR je Aktie.

