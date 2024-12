Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 113,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 15'604 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 114,00 CHF markierte die Autoneum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 111,00 CHF. Von der Autoneum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'972 Stück gehandelt.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,60 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Autoneum-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 98,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 13,73 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Autoneum-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,49 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Autoneum am 12.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 9,72 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch