Ausblick: Indo Count Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Indo Count Industries stellt am 30.05.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 4,20 INR. Dies würde einer Verringerung von 9,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Indo Count Industries 4,64 INR je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 12,32 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 12,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,93 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,50 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 17,06 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 42,01 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 32,71 Milliarden INR waren.

