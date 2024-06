ARYZTA Aktie News: ARYZTA am Freitagmittag mit Kursplus

Um 12:28 Uhr stieg die ARYZTA-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 1,77 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'243 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die ARYZTA-Aktie bei 1,78 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,77 CHF. Von der ARYZTA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 168'208 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,83 CHF erreichte der Titel am 28.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,33 Prozent könnte die ARYZTA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.08.2023 Kursverluste bis auf 1,34 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,69 Prozent würde die ARYZTA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte ARYZTA 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von ARYZTA wird am 12.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von ARYZTA rechnen Experten am 06.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ARYZTA-Gewinn in Höhe von 0,118 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch