Array Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Array Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16.08 Prozent zurück. Hier wurden 330.2 Millionen USD gegenüber 393.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch