Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.55 Prozent leichter bei 5’424.22 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4.496 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.113 Prozent schwächer bei 5’448.32 Punkten in den Handel, nach 5’454.46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5’420.07 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’448.32 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0.281 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 22.04.2025, mit 4’961.45 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, den Wert von 5’474.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’025.17 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 10.30 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5’568.19 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’540.22 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 1.33 Prozent auf 24.03 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.05 Prozent auf 4.91 EUR), Enel (-0.01 Prozent auf 8.09 EUR), BASF (-0.05 Prozent auf 42.92 EUR) und Allianz (-0.06 Prozent auf 351.30 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-1.83 Prozent auf 12.86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.22 Prozent auf 52.58 EUR), Infineon (-1.10 Prozent auf 34.28 EUR), Siemens (-0.88 Prozent auf 219.05 EUR) und Stellantis (-0.87 Prozent auf 9.43 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 284’384 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 310.078 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch