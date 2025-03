Analyst lobt D-Wave Quantum-Aktie - Überraschendes Kursziel festgelegt

• D-Wave Quantum-Aktie mit starkem Jahresstart und kräftigem Kursplus• Analyst David Williams sieht weiteres Potenzial• Kursziel des Analysten liegt unter dem aktuellen Kursniveau

Die Aktie von D-Wave Quantum hat allein seit Jahresstart an der NYSE ein Plus von rund 26 Prozent erzielt. Der Aufwärtstrend verlief aber alles andere als geradlinig, tatsächlich hat der Anteilsschein in diesem Zeitraum starke Schwankungen erlebt. Zuletzt fassten Anleger aber wieder deutlich Mut: Im letzten Monat hat der Anteilsschein allein rund 61,85 Prozent zugelegt.

Analyst sieht weiteres Wachstumspotenzial

Benchmark-Analyst David Williams hält dies noch nicht für das Ende der Fahnenstange und traut dem Anteilsschein zu, seine positive Kursentwicklung fortzusetzen. Dabei verweist der Experte auch auf die kürzlich veröffentlichte Bilanz des Quantencomputerunternehmens, die überzeugend ausgefallen war. Zwar war D-Wave Quantum auch im vierten Geschäftsquartal 2024 weiter defizitär - der Verlust fiel aber geringer aus als am Markt erwartet worden war. Auch bei der Umsatzentwicklung hatte D-Wave Quantum die Erwartungen übertroffen.

Überzeugt zeigte sich David Williams insbesondere auch vom Ausblick des Unternehmens, der seiner Ansicht nach "solide" ausgefallen ist. D-Wave Quantum habe stetige Fortschritte in Technologie, Finanzen und Gesamtwachstum verzeichnet, zitiert TipRanks den Experten. Dabei bezeichnete er die von Experten begutachtete Veröffentlichung des Quantenüberlegenheitstests, der aufzeigte, dass die Technologie von D-Wave reale Probleme besser bewältigen kann als herkömmliche Computer, als "Highlight".

Und auch die Entwicklung der Hardwareverkäufe zeigt sich seiner Einschätzung nach als positives Signal für weiteres Wachstum: Das Unternehmen lieferte kürzlich seinen ersten Advantage-Annealing-Quantencomputer vor Ort an das deutsche Forschungszentrum Jülich. Williams schätzt TipRanks zufolge, dass dieser Deal während der Vertragslaufzeit rund 15 Millionen US-Dollar einbringen werde.

Ein zusätzlicher Wachstumsimpuls könnte durch den NQI Reauthorization Act entstehen. Sollte das Gesetz unterzeichnet werden, könnte es neue Möglichkeiten für Hardware-Verkäufe eröffnen. In der vorherigen Fassung wurde Annealing nicht als anerkannte Quantencomputermethode eingestuft, wodurch D-Wave von der Teilnahme am Programm ausgeschlossen war. Der neue Entwurf hingegen unterstützt ausdrücklich diese Technologie, was laut dem Analysten die Finanzierung weiterer Expansionen erleichtern und eine wichtige neue Einnahmequelle für das Unternehmen erschliessen könnte.

Kursziel dennoch unter aktuellem Kursniveau

Auch wenn der Analyst sein "Kaufen"-Rating für D-Wave Quantum bekräftigte, sieht er beim Kurspotenzial das Ende der Fahnenstange offenbar erreicht. Sein Kursziel von 8 US-Dollar liegt unterhalb des aktuellen Kursniveaus von 11,18 US-Dollar an der NYSE (Schlusskurs vom 19.03.2025). Dass die D-Wave Quantum-Aktie bereits etwas zu hoch geflogen sein könnte, sehen auch andere Experten so: Auch wenn bei TipRanks von fünf Analysten fünf auch ein Kaufrating für den Anteilsschein haben, liegt das durchschnittliche Kursziel von 9,63 US-Dollar ebenfalls unterhalb des aktuellen Kurses der D-Wave Quantum-Aktie.



Redaktion finanzen.ch