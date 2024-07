Analyst hebt Daumen für Ford - Warum die Aktie Potenzial haben könnte

• Ford kann Stolpersteine aus vergangenem Jahr hinter sich lassen• Ford profitiert von Absatzstärke• Analyst sieht weiteres Kurspotenzial

Analyst wird optimistischer für Ford

Wie The Street berichtet, hat kürzlich ein Analyst mit jahrzehntelanger Erfahrung seine Prognose für die Ford-Aktie aktualisiert. Im Jahr 2023 hatte das Unternehmen noch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. So sah sich Ford von der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) wegen höherer Löhne konfrontiert. Ausserdem sorgte der Vorstoss des zweitgrössten Automobilherstellers in den Bereich der Elektrofahrzeuge für Aufsehen.

Mittlerweile habe sich die Lage jedoch wieder beruhigt. Letzten Herbst gelang es dem Unternehmen, einen Deal auszuhandeln, um umfangreiche Streiks zu vermeiden. Und auch die neusten Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen sollen sich in die richtige Richtung bewegen, wenngleich sie gegenüber den Ergebnissen von Konkurrent Tesla noch aufzuholen haben.

Sowohl die Ford-Investoren als auch einige Analysten belohnen das bessere Umfeld der Ford-Aktie mit einer positiven Stimmung.

Bruce Kamich, der bereits seit mehr als 50 Jahren die Aktien-, Anleihen- und Terminmärkte bewertet, hat deshalb zuletzt seinen Ausblick für die Ford-Aktie entsprechend angepasst.

Absatzstärke und neues Kursziel

Ausserdem habe sich das Kaufinteresse der Amerikaner von Limousinen hin zu Trucks und SUVs verlagert, was für Ford durchaus von Vorteil sei.

So ist der Ford F-150 der meistverkaufte Full-Size-Pickup-Truck in den USA. Und obwohl Ford bei SUVs nicht die Spitzenposition hält, schafften es der Ford Explorer, der Escape und der Bronco laut Daten von Kelley Blue Book, die The Street vorliegen, im vergangenen Jahr dennoch in die Liste der 20 meistverkauften SUVs in Amerika. Und auch die Pläne des Unternehmens für Elektrofahrzeuge zeigen erste Erfolge.

Laut dem neusten Auslieferungsbericht des Unternehmens verkaufte sich die F-Serie im zweiten Quartal 199.463 Mal, und damit 30 Prozent mehr als im ersten Quartal. Zudem sei Ford Amerikas zweitgrösste Elektroautomarke und die Elektroauto -Verkäufe stiegen im zweiten Quartal um 61 Prozent an.

Die soliden Umsätze haben den Aktienkurs von Ford gestärkt. Nachdem die Ford-Aktie im vergangenen Oktober wegen der Gewerkschaftsbedenken zeitweise unter 10 US-Dollar gefallen war, erholte sie sich in den folgenden Monaten und lag zuletzt am 18. Juli bei 14,55 US-Dollar. Der Gesamtabsatz von Ford stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent. Der Gesamtabsatz von Lkw (einschliesslich Pickups und Vans) von 308'920 stieg im Vergleich zu 2023 um 5 Prozent und stellte damit Fords bestes Lkw-Verkaufsergebnis im zweiten Quartal seit 2019 dar.

Dieser Anstieg erfreute zwar die Optimisten, doch bei Anlegern kam auch die Frage auf, ob der aktuelle Preis nach dem jüngsten Aufschwung angemessen ist. Die neue Analyse des Ford-Analysten Kamich deutet jedoch darauf hin, dass der Aktienkurs sogar weiteres Potenzial nach oben hat.

"Die Preise haben in den vergangenen zwei Jahren ein Grundmuster herausgearbeitet. Sie werden über der unteren 40-Wochen- Durchschnittslinie gehandelt", erklärt Kamich. "Die wöchentliche [On-Balance-Volumen]-Linie ist in Ordnung, aber ich würde mir von diesem Indikator mehr Stärke wünschen. Der [Moving Average Convergence Divergence]-Oszillator liegt knapp über der Nulllinie."

"Der wirkliche Ausbruchspunkt ist meiner Meinung nach, wenn Ford über seinem Höchststand von 2023 im Bereich von 15,50 USD schliesst", so der Experte. Wenn Ford die Marke von 15,50 US-Dollar erreichen und halten kann, könnte dies den Weg für einen weiteren Kursanstieg der Aktie ebnen. Insgesamt quittiert der Experte der Ford-Aktie einen möglichen Kursanstieg auf bis zu 19 US-Dollar.

Flaute bei Elektrofahrzeugen

Wie Forbes ausserdem erklärt, erwies sich zuvor das langsame Tempo von Fords Übergang zu Elektrofahrzeugen als Bremse für die Aktie. Dies scheine sich inzwischen jedoch wieder abzuschwächen, da der Markt für Elektrofahrzeuge schwächelt.

So habe die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen nachgelassen, und der Marktführer Tesla verzeichnete im zweiten Quartal im Jahresvergleich einen Rückgang der Auslieferungen um fast 5 Prozent. Ein langsameres Wachstum der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte Ford also mehr Zeit geben, seine benzinbetriebenen Fahrzeuge zu monetarisieren und gleichzeitig das Tempo seiner langfristigen Entwicklungen für Elektrofahrzeuge zu drosseln.

Darüber hinaus wachse jedoch der Markt für Hybridfahrzeuge, und Ford verzeichnete hier einen erheblichen Anstieg seiner Hybridverkäufe. Dies dürfte in der Zwischenzeit ein positives Zeichen für die Rentabilität des Unternehmens sein.

"Moderate Buy" für NYSE-Titel Ford-Aktie

Doch nicht nur Kamich zeigt sich gegenüber der Ford-Aktie optimistisch. Auch andere Analysten der Wall Street sind gegenüber den Papieren des US-amerikanischen Unternehmens positiv gestimmt. Den auf TipRanks zugänglichen Daten zufolge erhielt die Ford-Aktie in den vergangenen drei Monaten 13 Ratings durch Wall Street-Analysten, aus denen sich eine moderate Kaufempfehlung ergibt (7x buy, 5x hold, 1x sell). Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 15,33 US-Dollar mit einer hohen Prognose von 21,00 US-Dollar und einer niedrigen Prognose von 10,00 US-Dollar. Damit entspricht das durchschnittliche Kursziel einer potenziellen Veränderung von 5,36 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 14,55 US-Dollar (Stand: 18.07.2024).

