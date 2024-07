Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 04:28 Uhr 1,8 Prozent auf 79,92 USD. Bei 81,00 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,35 USD. Bisher wurden via New York 960'916 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 102,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 28,25 Prozent zulegen. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,63 USD. Mit Abgaben von 16,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 CNY ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,21 CNY. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 14.05.2024. Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 CNY je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30.87 Mrd. CNY im Vergleich zu 30.43 Mrd. CNY im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Alibaba am 31.07.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 57,02 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch