Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 04:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 74,89 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 75,20 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,45 USD. Bisher wurden heute 383'434 Alibaba-Aktien gehandelt.

Bei 102,50 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 26,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Mit einem Kursverlust von 11,03 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2024 mit 0,980 CNY beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,21 CNY je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 14.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CNY gegenüber 1,33 CNY im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.43 Mrd. CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30.87 Mrd. CNY ausgewiesen.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 57,02 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.ch