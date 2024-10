Alcon Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Alcon

Um 12:28 Uhr rutschte die Alcon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 84,30 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 12'052 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Alcon-Aktie ging bis auf 84,14 CHF. Mit einem Wert von 84,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 31'860 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 85,34 CHF. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 1,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,28 CHF. Dieser Wert wurde am 15.11.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,31 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,254 CHF. Im Vorjahr erhielten Alcon-Aktionäre 0,240 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alcon am 20.08.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 CHF erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent auf 2.26 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Alcon am 12.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Alcon die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2024 2,59 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch