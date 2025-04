Zuversicht in Zürich: SLI legt schlussendlich zu

Der SLI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0.57 Prozent fester bei 2’043.88 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.999 Prozent auf 2’052.50 Punkte an der Kurstafel, nach 2’032.20 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’032.70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2’055.38 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 2’115.10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, lag der SLI bei 1’917.12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, mit 1’923.91 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 6.37 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’146.62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’913.80 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Temenos (+ 4.04 Prozent auf 70.85 CHF), Adecco SA (+ 2.27 Prozent auf 27.02 CHF), Logitech (+ 1.98 Prozent auf 75.38 CHF), SGS SA (+ 1.64 Prozent auf 89.36 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.42 Prozent auf 45.86 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen ams-OSRAM (-4.41 Prozent auf 7.36 CHF), Sandoz (-1.70 Prozent auf 36.41 CHF), Swatch (I) (-1.58 Prozent auf 149.30 CHF), Alcon (-1.08 Prozent auf 82.32 CHF) und Julius Bär (-0.33 Prozent auf 60.50 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 9’437’733 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 247.427 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Die Adecco SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Adecco SA-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch