Aktien von IonQ und D-Wave Quantum klettern: NVIDIA kündigt Quantum Day an

• NVIDIA setzt langfristig auf Quantencomputing• Quanten-Event bei Entwicklertag geplant• NVIDIA-CEO Jensen Huang jedoch skeptisch gegenüber Quantencomputing-Hype

Das Quantencomputing stellt einen transformativen Sprung in der Rechenleistung dar und könnte Sektoren wie Arzneimittelforschung, Materialwissenschaft und Finanzprognosen revolutionieren. Insbesondere in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz könnte Quantencomputing aufgrund seines praktisch unbegrenzt skalierbaren Rechenpotenzials ein Game-Changer werden. Noch sind die bereits entwickelten Systeme jedoch zu klein und machen zu viele Fehler, um einen Mehrwert zu liefern. Problematisch ist auch, dass bislang mit zusätzlichen Recheneinheiten ("Qubits") die Fehlerquote ansteigt.

NVIDIA plant Quantum Day

Dennoch plant der KI-Highflyer NVIDIA seinen ersten Quantum Day, der am 20. März während der GTC 2025 stattfinden soll. Hierbei will Huang Diskussionen mit führenden Vertretern der Branche führen, darunter IonQ und D-Wave, gab NVIDIA in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt. In verschiedenen Gesprächen sollen die Fortschritte sowie die aktuellen und zukünftigen Potenziale der Quantentechnologie beleuchtet werden. Bei einer der Sitzungen des Entwicklertags soll zudem auf die Zusammenarbeit zwischen NVIDIA und seinen Partnern zur Weiterentwicklung von Quantencomputertechnologien eingegangen werden.

Jensen Huang skeptisch zu Quantencomputing

Erst in der Vorwoche hatte NVIDIA-CEO Jensen Huang Quantencomputing-Firmen abstürzen lassen. Zwar zeigte er sich grundsätzlich optimistisch zur Zukunft des Quantencomputers, warnte aber, dass praktische Anwendungen noch zwei Jahrzehnte entfernt sein könnten: "Wenn Sie sagen, 15 Jahre für sehr nützliche Quantencomputer, dann ist das wahrscheinlich eher früh. Wenn Sie sagen, 30, dann ist das wahrscheinlich eher spät. Aber wenn Sie 20 sagen, dann würden das, glaube ich, viele von uns glauben". Dennoch setzt NVIDIA langfristig auf diese Technologie und investiert stark in deren Zukunft.

D-Wave Quantum-CEO Alan Baratz widersprach Huang naturgemäss: "Er liegt falsch, weil wir bei D-Wave heute kommerziell sind". Allerdings räumte auch er ein, dass ein Ansatz für Quantencomputer, der sogenannte Gate-basierte Ansatz, noch Jahrzehnte entfernt sein könnte.

So reagieren die Aktien

Die NVIDIA-Anleger reagieren positiv und schicken die an der NASDAQ gelistete Aktie am Donnerstag vorbörslich zeitweise um 2,39 Prozent auf 139,50 Dollar nach oben. Daneben steigen die Aktien von D-Wave Quantum im vorbösrlichen NYSE-Handel zeitweise um 7,08 Prozent auf 6,20 Dollar und jene von IonQ um 2,94 Prozent auf 40,55 Dollar.

Redaktion finanzen.ch