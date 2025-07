Aktien New York Schluss: Rekorde nach robusten Jobdaten

NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte haben nach der Bekanntgabe überraschend positiver Arbeitsmarktdaten ihren Rekordkurs fortgesetzt. So erklomm der marktbreite S&P 500 am Donnerstag eine weitere Höchstmarke und gewann am Ende des verkürzten Handelstags 0,83 Prozent auf 6.279,35 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,99 Prozent auf 22.866,97 Punkte aufwärts. Auch er hatte im Handelsverlauf ein Rekordhoch erreicht.

Der Dow Jones Industrial hingegen ist noch ein kleines Stück von einem Höchststand entfernt. Der Leitindex stieg um 0,77 Prozent auf 44.828,53 Punkte. Damit beendete der Dow die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche mit einem Plus von 2,3 Prozent. Am Freitag bleiben die US-Börsen wegen des "Independence Day" geschlossen.

Im Juni hatte die US-Wirtschaft mehr neue Arbeitsplätze ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen als erwartet. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,1 Prozent, während Volkswirte im Schnitt mit einem Anstieg auf 4,3 Prozent gerechnet hatten. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen etwas weniger als prognostiziert. Zudem hellte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA - gemessen am ISM-Einkaufsmanagerindex - im Juni etwas stärker auf als gedacht.

Volkswirt Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen sprach von einem soliden Beschäftigungsaufbau: "Die Stellendynamik gegenüber dem nach oben revidierten Maiwert ist sogar gestiegen und die Konsensschätzung wurde deutlich übertroffen." Die US-Notenbank dürfte sich dadurch in ihrer abwartenden Haltung hinsichtlich einer möglichen Zinssenkung bestätigt sehen. Damit sollten die Wetten auf eine US-Zinssenkung noch im Juli und darüber hinaus gedämpft werden, glaubt der Experte.

Unterdessen verhandeln Vertreter der Europäischen Union (EU) und der USA in Washington weiter über eine mögliche Beilegung des Zollstreits. Ziel der Gespräche ist es, mit einem Deal eine erneute Eskalation des Handelskonflikts abzuwenden. US-Präsident Donald Trump will ab dem 9. Juli weitere Zölle in Höhe von 50 Prozent in Kraft treten lassen, wenn die EU den USA in Handelsfragen nicht entgegenkommt.

Die Aktien des Software-Unternehmens Datadog schnellten an der Spitze des Nasdaq 100 um fast 15 Prozent in die Höhe. Grund dafür ist ihre Aufnahme in den S&P 500 am 9. Juli. Dort ersetzen sie die Anteilsscheine von Juniper Networks, deren Übernahme Hewlett Packard Enterprise am Vortag für abgeschlossen erklärt hatte.

Die Papiere von Synopsys und von Cadence Design zogen um jeweils rund fünf Prozent an. Zuvor hatten die USA ihre Exportlizenz-Anforderungen für den Verkauf von Chipdesignsoftware in China aufgehoben und damit den Weg für die Wiederaufnahme von Dienstleistungen beider Unternehmen in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt freigemacht.

Auch Aktien von Solarunternehmen waren gefragt. Denn der chinesische Minister für Industrie und Informationstechnologie hatte angekündigt, dass das Land den ungeordneten Wettbewerb durch niedrige Preise eindämmen und veraltete Kapazitäten abbauen werde. An der S&P-500-Spitze stiegen damit First Solar um 8,5 Prozent. ... Sunrun und SolarEdge zogen um jeweils fast 17 Prozent an. Bei Array Technologies stand ein Plus von knapp 12 Prozent zu Buche.

Um gar gut 35 Prozent nach oben ging es für die Anteilsscheine von Xponential Fitness . Die Fitnesskette hatte bekanntgegeben, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ihre seit rund 18 Monaten andauernde Untersuchung gegen das Unternehmen ohne Massnahmen abgeschlossen hat. Bei der Untersuchung war es unter anderem um möglichen Wertpapierbetrug und falsche Angaben in der Rechnungslegung gegangen./la/stw

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---