adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,2 Prozent auf 227,70 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 24'196 Punkten steht. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 227,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 226,50 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 72'979 Stück gehandelt.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 13,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 29,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,04 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.04.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,95 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.15 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5.46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,63 EUR fest.

