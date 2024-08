ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) steigt am Mittag

Im SIX SX-Handel gewannen die ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere um 12:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'994 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 46,55 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 46,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 409'081 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,46 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (29,13 CHF). Mit Abgaben von 37,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,870 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,996 USD aus. Am 18.07.2024 legte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,54 CHF. Im letzten Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 0,44 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.31 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.47 Mrd. CHF ausgewiesen.

ABB (Asea Brown Boveri) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 17.10.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 16.10.2025.

In der ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

