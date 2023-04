ABB-Aktie gefragt: ABB mit Umsatz- und Ergebnisplus - ADR-Scheine werden von der New Yorker Börse NYSE genommen

Für das laufende Zweitquartal stellte ABB ein gegenüber dem Vorjahresquartal zweistelliges Wachstum beim vergleichbaren Umsatz und darauf gestützt eine verbesserte operative EBITA-Marge in Aussicht. Im Gesamtjahr 2023 erwarten die Schweizer trotz der gegenwärtigen Unsicherheit am Markt ein Plus beim vergleichbaren Umsatz von "mindestens 10 Prozent" und die Verbesserung der operativen EBITA-Marge gegenüber dem Vorjahr.

ABB berichtete im ersten Quartal einen Auftragseingang von 9,45 Milliarden US-Dollar, das war ein Plus von 1 Prozent in US-Dollar und 9 Prozent auf vergleichbarer Basis. Der Umsatz legte um 13 Prozent auf 7,86 Milliarden Dollar zu. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit wuchs um 40 Prozent auf 1,198 Milliarden Dollar. Das operative EBITA erreichte 1,27 (Vorjahr: 0,997) Milliarden Dollar.

ADR-Scheine werden von der NYSE genommen

ABB nimmt seine Hinterlegungsscheine (ADR) von der New Yorker Börse NYSE. Die American Depositary Receipts werden voraussichtlich um den 22. Mai das letzte Mal gehandelt.

US-Amerikanische Anleger sollen aber weiterhin eine Anlageoption zusätzlich zur Stammaktie von ABB haben, dies über das sogenannte "Sponsored"-Level-I-ADR-Programm, wie der Technologiekonzern am Dienstag mitteilte. Die ADR werden neu auf dem US-Freiverkehrsmarkt (Over-the-Counter-Markt) gehandelt.

ABB war im April 2001 an die NYSE gegangen. Eine Kotierung an drei Aktienmärkten sei aber nicht länger notwendig, begründete das Unternehmen den Schritt. ABB-Aktien sind sowohl an der Schweizer Börse SIX als auch an der Nasdaq Stockholm kotiert.

ABB geht davon aus, dass die reduzierte Zahl von Kotierungen zur internen Vereinfachung und Effizienzsteigerung beitragen werde. ABB kehrt zwar der NYSE den Rücken, nicht aber USA, wie der Konzern weiter betonte. Die USA seien der grösste Markt von ABB und steuerten fast ein Viertel des Konzernumsatzes bei.

Die ABB-Aktie gewinnt im frühen Schweizer Handel zeitweise 3,17 Prozent auf 32,62 CHF.

Zürich (awp) und Dow Jones (Newswires)