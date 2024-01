NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Analyst Kamran Hossain aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Versicherer vor den am 22. Februar anstehenden Jahreszahlen./gl/he;