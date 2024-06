ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach der Übernahme einer Geschäftseinheit des Versicherers AIG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 490 Franken belassen. Die Sparte passe in die Strategie der schweizerischen Assekuranz, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Aktienrückkäufe ergäben sich allerdings Risiken./bek/edh;