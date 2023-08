NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zeal Network nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Anbieter von Online-Lotterie habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein attraktiver Jackpot im Juni habe sich für das Unternehmen bezahlt gemacht./bek/ck;