FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 137 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den starken ersten neun Monaten des Jahres sollte die Geschäftsdynamik bei dem Informationsdienstleister anhalten, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Schätzungen moderat an. Die Aktie werde aber schon mit einem Aufschlag zur Branche gehandelt./gl/mis;