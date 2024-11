NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 107 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi kommentierte am Montagabend sein Gespräch mit dem Konzernchef Christian Hartel in der Vorwoche. Dabei sei es vor allem um die jüngst präsentierte Strategie bis 2030 gegangen. Die kurzfristige Berechenbarkeit des Zuliefergeschäfts für die Solarbranche bleibe aktuell mau./ag/mis;