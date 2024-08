NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi nahm daraufhin in einer am Montag vorliegenden Studie kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den Chemiekonzern vor./bek/mis;