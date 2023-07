WACKER CHEMIE 121.76 CHF 2.30% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray aktualiserte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach einer erwartungsgemäßen Gewinnwarnung. Der konjunkturelle Abschwung richte allen erdenklichen Gegenwind gegen das Unternehmen. Die Aktie des Spezialchemiekonzerns wirke daher nicht gerade günstig im Vergleich zu anderen Branchenwerten - trotz der Hoffnung, dass die lokale Produktion von Polysilizium gefördert werden könnte./tih/gl;

