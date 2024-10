HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen für das dritte Quartal von 136 auf 133 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des Kurspotenzials aber auf "Buy" belassen. Es blieben Unsicherheit in puncto der Geschäftsentwicklung mit Solarsilizium, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem seien die Geschäftstrends mit Blick auf den Gesamtkonzern wie erwartet gewesen./mis/zb;