NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie nach dem Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns von 126 auf 117 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung habe Fortschritte in allen Segmenten gezeigt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kappte aber seine mittelfristigen Schätzungen für das operative Ergebnis./niw/nas;