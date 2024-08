HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen für das zweite Quartal von 152 auf 136 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des Kurspotenzials aber auf "Buy" belassen. Während sich das Geschäft mit Silikonen besser geschlagen habe als erwartet, steigere der regionale Wechsel bei Kunden für Polysilizium kurzfristig die Unsicherheit, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sucht sich Wacker Chemie aktuell Kunden für den Solar- und Chipindustriegrundstoff außerhalb Chinas./mis/edh;