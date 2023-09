NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Vorzugsaktie von Volkswagen nach einem Gespräch mit Finanzchef Arno Antlitz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Es habe diverse Bestätigungen vorangegangener Aussagen des Autobauers gegeben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei verwies er unter anderem auf das Margenziel 2023, auch wenn das dritte Quartal von Störungen in der Lieferkette belastet worden sei./ck/ajx;