NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Einigung des Autobauers mit den Gewerkschaften sei ein Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Mittelfristig dürften die Wolfsburger die Produktionskapazitäten in Deutschland um mehr als ein Viertel senken. Zudem rechnet der Experte mit drastischen Einschnitten an den europäischen Standorten außerhalb Deutschlands. Er hob auch einige Aussagen zur für das Unternehmen wichtigen Produktstrategie hervor - Kostensenkungen allein reichten nicht für einen unternehmerischen Erfolg./gl/men;