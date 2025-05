NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen nach Gesprächen mit dem zuständigen Vorstand für China Ralf Brandstätter mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Brandstätter habe ein Update zur China-Strategie des Autobauers gegeben, welches klare Fortschritte mit einer Vielzahl von örtlichen Kooperationen aus dem Auto- und Technologiebereich belege, schrieb Jose Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Damit dürfte die Stabilisierung des Marktanteils in China Fahrt aufnehmen./rob/gl/ag;