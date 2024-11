Volkswagen 79.82 CHF 1.56% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen steige das Risiko steigender US-Importzölle auf europäische Autos, schrieb Analyst Romain Gourvil in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Die deutschen Hersteller wären davon am stärksten betroffen, während Einfuhrzölle auf Fahrzeuge aus Mexiko Stellantis am stärksten belasten würden. Dagegen sei Renault auf dem US-Markt nicht vertreten und wäre daher von direkten Auswirkungen nicht tangiert./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2024 / 11:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.