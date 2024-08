NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien von 150 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe die Verbesserungen beim Autokonzern bestätigt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings reduzierte er seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2024 und 2025 etwas./edh/mis;