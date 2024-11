ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone von 77 auf 70 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Polo Tang passte seine Schätzungen am Freitag an die Quartalszahlen des Telekomunternehmens mit schwächeren Trends in Deutschland an. Die Resultate hätten seine früheren Befürchtungen bestätigt, dass die dortige Geschäftserholung Zeit brauchen dürfte./gl/ag;