FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Vodafone-Aktie von 75 auf 70 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr des Telekomanbieters sei vom schwachen Deutschlandgeschäft beeinträchtigt worden, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gute Ergebnisse in Afrika

und der Türkei hätten dies kompensiert. In Deutschland sei wohl die Talsohle erreicht, denn das Management mache dort Hoffnung auf ein dynamisches Glasfasergeschäft. Das Wettbewerbsumfeld bleibt aus seiner Sicht schwierig./tih/ajx;