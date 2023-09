ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vodafone auf "Buy" belassen. Nach Gesprächen mit europäischen Führungskräften und Regulierungsbehörden aus dem Telekommunikationsbereich sehe er bei Vodafone im Deutschlandgeschäft kurzfristig positives Überraschungspotenzial, doch 2024 gebe es Herausforderungen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Tang nennt Deutsche Telekom und United Internet als seine bevorzugten Branchentitel. Am Ende der Rangliste stehen BT und KPN./gl/edh;