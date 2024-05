ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vitesco von 94 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst David Lesne passte sein Bewertungsmodell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Beschlüsse der Hauptversammlung und die Ergebnisse des ersten Quartals an./ag/mis;