NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Visa nach Zahlen von 322 auf 395 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartalsergebnisse des weltgrößten Zahlungsdienstleisters seien "ein positiver Teaser" für den Kapitalmarkttag am 20. Februar, schrieb Analyst Daniel Perlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf die angehobenen Ziele für 2025. Es zeichne sich ein weiteres starkes Jahr für Visa ab./gl/he;