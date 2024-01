NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci vor den am 7. Februar erwarteten Quartalszahlen von 133 auf 144 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer weiterhin starken Geschäftsentwicklung in den beiden Bereichen Contracting und Concessions des Bau- und Infrastrukturkonzerns./ck/gl;