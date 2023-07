NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 128 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell für den Bau- und Infrastrukturkonzern an dessen Halbjahreszahlen an. Daraus resultierten gestiegene Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2023 und 2024, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ag;