ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für November auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Die Entwicklung der Flughafen- und Autobahnaktivitäten sei solide, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An Flughäfen sei das Verkehrsaufkommen stark gewachsen. Im Bereich der Autobahnen hätten aber Kalendereffekte geholfen./tih/men;