ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen zum Flughafenverkehr im Juni auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Das Passagieraufkommen im gesamten Netz des Konzessions- und Baukonzerns habe sich im Vergleich zum Vormonat und seinen eigenen Erwartungen leicht abgeschwächt, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei erinnerte er daran, dass der Monat Mai von einer großen Anzahl an Feiertagen profitiert hatte./ck/zb;