ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Die am 25. Juli anstehenden Halbjahreszahlen des Mischkonzerns dürften eine solide Entwicklung mit einem Umsatz- und operativen Ergebnisanstieg (Ebit) belegen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Beim Nettoergebnis rechnet er indes wegen positiver Sondereffekte im Vorjahr mit einem zehnprozentigen Rückgang. Daher dürfte Vinci an der Jahresprognose eines stagnierenden Nettoergebnisses festhalten, was sich mit seinen Erwartungen decke. Dagegen gehe der Markt weiter von einem fünfprozentigen Anstieg aus./gl/bek;